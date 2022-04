"Élisez-moi Premier ministre" : l'appel de Jean-Luc Mélenchon pour les législatives

Jean-Luc Mélenchon s'est aussi adressé à ses soutiens, les invitant à se remobiliser. "Ne cultivez pas les rancœurs, pas de vengeance, pas d’acrimonie, rassemblez-vous", a intimé l'ancien candidat, fidèle à sa position de rejeter toute voix pour Marine Le Pen le 24 avril, sans pour autant appeler à voter pour Emmanuel Macron.

Le député LFI fait l'analyse d'un pays divisé "entre trois blocs à peu près égaux", un bloc "de droite et libéral", un bloc nationaliste et son Union populaire. "Et il y a un 4e bloc", a-t-il ajouté, évoquant les "12 millions d'abstentionnistes". "Une seule méthode saute aux yeux : l'Union populaire doit convaincre les abstentionnistes pour créer un bloc central."

Selon Jean-Luc Mélenchon, il faudrait faire passer le bloc de l'Union populaire de 11 millions d'électeurs au premier tour de la présidentielle à 13 millions d'électeurs lors des législatives pour lui permettre d'obtenir une majorité, et donc de gouverner le pays. "Ce sont les Français qui décident de qui va être le chef du gouvernement", a insisté le leader insoumis. "Si on veut, on peut, ce n'est pas un trou de souris."

Jean-Luc Mélenchon a indiqué qu'il n'avait pas encore décidé s'il se présenterait aux élections législatives, reconnaissant avoir eu des difficultés, lors du précédant mandat, à honorer ses obligations à Marseille, où il est élu. "Je ne sais pas encore, nous allons trancher dans les jours qui viennent", a-t-il évacué. Tout en précisant : "Pas besoin d'être élu député pour être Premier ministre".