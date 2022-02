Présidentielle : Emmanuel Macron "a intérêt à ne pas trop reculer l'annonce de sa candidature"

En effet, le chef de l'État dispose d'une force inégalée : son électorat de 2017. "Il capitalise sur 66% de cet électorat qui compte revoter pour lui, cette année encore", précise Brice Teinturier face à Elizabeth Martichoux. Aussi, à huit semaines du premier tour, le président sortant conserve "une avance considérable" sur ses concurrents. Dans le lot, l'analyste politique retrouve aussi bien des électeurs de droite comme de gauche. "En 2017, 35% des votants de 2012 pour Nicolas Sarkozy et 36% pour François Hollande ont voté pour Emmanuel Macron. Mais ce n'était pas un accident. Depuis ce moment-là, ils se sont convertis" au macronisme, assure le politologue.

Reste à savoir le score du président sortant, car s'il semble le plus à même d'être qualifié au second tour, "il peut tout de même baisser" dans les intentions de vote, prévient Brice Teinturier. "Là, c'est l'opportunité pour Valérie Pécresse de réduire l'écart et de proposer un second tour beaucoup plus serré." Mais, même avec plus de 500 parrainages et une certaine avance, Emmanuel Macron a intérêt à ne pas "trop reculer" avant de se déclarer candidat au risque "d'agacer les Français", précise le directeur général.