Emmanuel Macron candidat ? "Il va falloir y songer"

À en croire cette source, l'actualité internationale empêche le président de la République de se déclarer actuellement ou d'y penser plus sérieusement. "Ça prend beaucoup de temps, plus de la moitié du temps ces derniers jours. Mais je pense que c'est légitime." Or, "là il y a une tension suffisamment forte, il ne faut pas faire les choses de façon intempestives, mais au bon moment".

Le 1er janvier dernier, Emmanuel Macron avait déjà expliqué qu'avant de déclarer sa candidature à la présidentielle, il voulait attendre que soit dépassés "la phase aiguë de l'épidémie" et "le pic de la crise géopolitique" entre l'Ukraine et la Russie. "Je ne peux pas raisonnablement expliquer aux Français que je vais m'adonner à ce temps démocratique important, alors que je leur ai dit que je serai président jusqu'au bout et que nous avons une crise à la frontière ukrainienne qui menace notre sécurité collective", déclarait dans La Voix du Nord celui qui a déjà réuni ses 500 parrainages.

Son entourage évoquait alors également une "fenêtre de tir entre le 10 et le 20 février", à condition que "la question sanitaire soit passée et qu'on ne soit ni dans une crise internationale, ni en pleine séquence européenne".