Emmanuel Macron dans les Yvelines, lundi, pour son premier déplacement de candidat

La rencontre "avec les habitants" est prévue à partir de 18h30 au centre de direction artistique de la ville. L'entourage du président sortant y promet des échanges sans aucune consigne donnée aux participants. "Demain, l'idée est d'être mis en situation avec des Françaises et des Français qui auront à cœur de poser toutes les questions qu'ils ont envie de poser", a expliqué Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale et l'un des plus proches lieutenants d'Emmanuel Macron, lors de l'émission "Dimanche en politique", sur France 3.

Lundi, plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron s'entretiendra également avec "les acteurs de la société civile" engagés dans son équipe de campagne depuis plusieurs semaines, puis s'adressera en visioconférence aux élus qui l'ont parrainé, selon son équipe.