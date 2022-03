Emmanuel Macron, désormais candidat : à quoi pourrait ressembler son programme ?

Le dernier indice date de ce mardi. Selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, le candidat Macron pourrait conditionner le versement du RSA à un minimum d'activité, selon une logique "des droits et des devoirs". "La logique qu'on porte, c'est celle de dire que les devoirs ouvrent les droits, et non l'inverse. Ce ne sont pas les droits qui ouvrent les devoirs", a-t-il expliqué sur France 2.

Lundi soir, le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand avait indiqué qu'un versement automatique des prestations sociales sur le modèle du prélèvement à la source "sera mis en œuvre" en cas de deuxième mandat d'Emmanuel Macron. En 2017, le volet "lutte contre la pauvreté" d'Emmanuel Macron prévoyait déjà que toutes les prestations (APL, RSA, prime d’activité, etc.) soient versées "automatiquement le même jour du mois, un trimestre au plus tard après la constatation des revenus, pour que chacun puisse toucher aussi vite que possible ce à quoi il a droit".