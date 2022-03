Présidentielle 2022 : découvrez les résultats de notre sondage quotidien du 11 mars

Emmanuel Macron continue de faire la course en tête. Si la guerre en Ukraine a percuté de plein fouet la campagne présidentielle, ses effets semblent de plus en plus lisibles dans les intentions de vote. Depuis l'offensive russe il y a deux semaines, la cote du président de la République tend à monter, creusant l'écart avec ses adversaires. Et au lendemain du débat sur TF1 et LCI entre Valérie Pécresse et Eric Zemmour, ce dernier reprend un très léger avantage sur la candidate de la droite.

Tous les jours jusqu'au scrutin, grâce à son partenaire Ifop-Fiducial, TF1info propose une photographie en temps réel des rapports de force entre les candidats. Les résultats de ce "rolling", publiés tous les jours en fin d'après-midi, permettent, tout au long de la campagne, d'avoir une idée plus précise des évolutions des scores des candidats. Comment ont-ils évolué depuis la veille ? Voici les résultats de ce vendredi 11 mars, à 30 jours du premier tour.

Si l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, quelles seraient les intentions de vote des Français au premier tour, en classant les candidats du meilleur au moins bon score ?