Présidentielle : Emmanuel Macron en meeting à Paris le 2 avril

Jusqu'au premier tour, le 10 avril prochain, Emmanuel Macron alternera dans son agenda les déplacements en tant que président et en tant que candidat. Ce week-end, il participera en tant que président à deux événements mémoriels, une réception samedi à l'Élysée pour commémorer les 60 ans des accords d'Evian, suivie d'un déplacement à Toulouse pour les dix ans des attentats de Toulouse et Montauban. Sa casquette de président et le caractère imprévisible de la situation internationale empêche l'équipe de campagne du candidat de prévoir trop d'événements, et la contraint à s'ajuster sans cesse.