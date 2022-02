Emmanuel Macron n'annoncera pas sa candidature avant une dizaine de jours

Le président ayant encore des engagements jusqu'à la fin de la semaine prochaine, et parce que la crise avec l'Ukraine devrait encore être prépondérante, Emmanuel Macron ne devrait pas annoncer qu'il brigue un second mandat avant une dizaine de jours. La semaine dernière son entourage avait évoqué une "fenêtre de tir entre le 10 et le 20 février", à condition que "la question sanitaire soit passée et qu'on ne soit ni dans une crise internationale, ni en pleine séquence européenne".