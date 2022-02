Président-candidat et frais de campagne : quelles sont les règles ?

En effet, listant sept manifestations, dont une "réunion à l’Élysée pour le troisième anniversaire du Fonds stratégique d’investissement le 17 novembre 2011", "les interventions au Tricastin le 5 novembre 2011 et à Fessenheim le 9 février 2012 sur le thème de la filière nucléaire ainsi que l’intervention à Lavaur le 7 février 2012 sur la politique familiale", le Conseil constitutionnel avait indiqué qu'elles pouvaient "être regardées comme se rapportant à l’exercice du mandat présidentiel". "En revanche, il n’en va manifestement pas de même de la réunion publique organisée à Toulon le 1er décembre 2011 compte tenu de l’implication de l’Union pour un mouvement populaire dans cette manifestation, de l’ampleur du public convié, comprenant notamment des adhérents et sympathisants de l’UMP, des modalités d’aménagement des locaux et des moyens de communication déployés", écrivait-il.

Ainsi, l'implication de l'UMP dans l'événement, la présence de militants et l'affluence ont permis de qualifier cette manifestation comme participant de la campagne de Nicolas Sarkozy.

Par ailleurs, l'institution avait bien pris soin de préciser les points suivants : "la législation relative au financement des campagnes électorales n’a ni pour objet ni pour effet de limiter les déplacements du Président de la République non plus que sa participation à des manifestations publiques s’inscrivant dans l’exercice de sa charge", et "les dépenses relatives aux manifestations auxquelles il participe n’ont à figurer au compte de campagne que s’il apparaît que celles-ci ont revêtu un caractère manifestement électoral".