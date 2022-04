Emmanuel Macron réélu : le président visé par un jet de tomates lors de son premier déplacement

Plus d'une heure après son déplacement, Emmanuel Macron, au cœur du marché St-Christophe, est directement visé par un jet de tomates. Sur les images, on aperçoit le chef de l'État y échapper de justesse. Le fruit tombe sur deux personnes, l'une d'entre elle étant membre de la sécurité rapprochée du président. Très vite, le cordon de sécurité qui protège le chef de l'Etat est resserré, les agents de sécurité crient "Projectile !" et ils déploient un parapluie noir au-dessus d'Emmanuel Macron.