Présidentielle : Emmanuel Macron repousse l'idée d'avancer les élections législatives

Les élections législatives devraient bien se tenir les 12 et 19 juin. Ces échéances, fixées de longue date, avaient un temps été sur la sellette. Le mois dernier, une rumeur indiquait qu'Emmanuel Macron envisageait d'avancer l'élection des députés pour la rapprocher du second tour de la présidentielle, et ainsi tenter d'obtenir la majorité la plus confortable au Palais Bourbon. Il aurait fallu pour cela dissoudre l'Assemblée nationale.

Dans un entretien accordé au Figaro, le président sortant a confirmé qu'un tel scénario ne verrait pas le jour en cas de réélection. "La guerre en Ukraine et la situation internationale ont des conséquences sur la vie de nos compatriotes et sur celle de nos entreprises", justifie-t-il. "Dans ce contexte, pouvoir réunir le Parlement en cas d'urgence me paraît important, ce qui ne serait pas possible en cas de dissolution."