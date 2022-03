Emmanuel Macron, une ébauche de programme dans la continuité de son premier quinquennat

Concernant le volet éducation, Emmanuel Macron a promis d'ajouter les mathématiques dans le tronc commun des enseignements au lycée. Depuis la réforme du lycée en 2019 et la disparition des séries L, ES et S, elles ne sont plus obligatoires dans le tronc commun. Mais depuis, le nombre de jeunes filles suivant l'enseignement est en chute libre, ce à quoi le président de la République propose donc de remédier. Dans sa "lettre aux Français", il a également indiqué que "la priorité sera donnée à l’école et à nos enseignants", allusion aux "écoles du futur" qui seront expérimentées à la rentrée prochaine à Marseille.