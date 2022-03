Présidentielle : Emmanuel Macron va annoncer sa candidature ce soir dans une "Lettre aux Français"

Ses opposants lui reprochaient depuis plusieurs semaines de ne pas entrer officiellement dans la course à l'Élysée. Mobilisé par la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a dû reporter encore ces derniers jours l'annonce de sa candidature. Mais le chef de l'État va passer le pas ce jeudi : il révèlera qu'il se porte candidat à l’élection présidentielle dans une "Lettre aux Français" qui sera mise en ligne ce jeudi soir, a indiqué son équipe de campagne à l'AFP. Cette lettre sera publiée dans les journaux régionaux.

Selon Ouest-France, elle sera mise en ligne à 18h30 sur les sites de ces titres de presse. À 38 jours du premier tour, Emmanuel Macron va ainsi devenir officiellement président-candidat et pourra donner le coup d'envoi à une campagne perturbée par le conflit et qui sera l'une des plus courtes jamais effectuée par un président sortant.

Le chef de l'État aura attendu le dernier moment pour officialiser sa candidature à un second mandat, que les candidats doivent formaliser avant vendredi 18 heures auprès du Conseil constitutionnel, en déposant les 500 parrainages d'élus qu'ils ont reçus, condition incontournable pour pouvoir se présenter. Les prétendants au poste doivent aussi fournir une déclaration de patrimoine et une lettre assurant qu'ils consentent à candidater.