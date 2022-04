Présidentielle 2022 : en meeting à Paris, Anne Hidalgo s'en prend à "l'impasse" Mélenchon

La candidate socialiste a également qualifié Jean-Luc Mélenchon de "candidat qui veut sortir de l'alliance des démocraties alors que la menace des empires agressifs se fait de plus en plus grande, et qui récuse les traités signés par la France et se prépare sans le dire à rompre avec l'Union européenne".

Elle s'en est aussi prise à son choix de ne pas appeler clairement à voter pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, au second tour de la présidentielle 2017. "Où sont les valeurs ? Femme de gauche républicaine, forte de cette boussole, jamais je n'hésiterai face à l'extrême droite", a lancé Anne Hidalgo.