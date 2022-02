Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse tente de fendre l'armure

La candidate a ensuite évoqué quelques-unes de ses références personnelles. Enfant, Valérie Pécresse ne se reconnaissait "ni en Milady ni en Roxane et encore moins en madame Bovary. Moi j'étais d’Artagnan, j'étais Cyrano, j'étais le hussard sur le toit", s'est-elle envolée. En politique, elle cite Jacques Chirac, dont elle a "beaucoup appris" : "l'écoute, l'empathie, et l'amour de cette France de Paris et des campagnes mêlées". Elle salue Simone Veil, "sa marraine de cœur" qui l'a "prise sous son aile".

L'occasion pour la candidate de jouer son atout féministe. "À cette époque, je vivais la vie des jeunes femmes d'hier et d'aujourd'hui, avec ces promesses d'émancipation mais aussi ces humiliations subies en silence", a-t-elle dénoncé. "Celle de se voir refuser deux emplois parce que j'étais enceinte. Celle du harcèlement des petits chefs, celle des frotteurs du métro. Celle des agressions sexuelles. Mais ma volonté était intacte, personne ne me ferait baisser les yeux", a-t-elle affirmé.

La représentante de la droite n'a pas manqué de rendre hommage à Nicolas Sarkozy - dont elle n'a pas encore reçu le soutien - qui lui a "donné la chance d'être ministre de la République". Elle a ensuite fait l'éloge de l'échec, évoquant les défaites du parti LR lors des dernières élections. "On apprend plus de ses échecs que de ses victoires, et surtout, on apprend à se relever", a philosophé Valérie Pécresse. "Dans ma France, je veux que tous ceux qui échouent se voient tendre une main fraternelle."