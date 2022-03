En quoi consiste le "chèque alimentaire", promesse d'Emmanuel Macron depuis 2020 ?

Selon Emmanuel Macron, cette mesure doit servir à "aider les plus précaires à se nourrir avec des produits biologiques et locaux". Elle a même été votée dans la loi climat et résilience, en juillet 2021, par le Parlement. Sans jamais voir le jour jusqu'ici. "C'est très compliqué à mettre en œuvre, je ne vous le cache pas", avait admis en septembre dernier le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, sur RMC.

"Une solution de ce type, il faut s'assurer qu'elle puisse fonctionner", précisait-il, désirant "que l'argent aille à ceux qui en ont réellement besoin." Le locataire de Bercy indiquait alors qu'un tel dispositif ne verrait pas le jour "avant 2022".