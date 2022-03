Présidentielle 2022 : équité, égalité stricte... comment le temps de parole des candidats est décompté

Le 10 puis le 24 avril, les Français se rendront aux urnes pour départager les douze candidats à la présidence de la République. Tous les cinq ans, la même question se pose : comment leur temps de parole dans les médias est-il calculé ? Les règles - qui ne concernent que l'audiovisuel - ont d'abord l'équité pour principe, avant d'évoluer vers une égalité stricte à l'approche du scrutin.

C'est l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) qui est chargée de les édicter et de les faire respecter. Née de la fusion du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et d'Hadopi, cette entité contrôle le temps d'antenne accordé aux politiques, ainsi que leurs soutiens, sur les chaînes de télévisions et les radios.