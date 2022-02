Présidentielle : Eric Zemmour a eu un "long entretien téléphonique" avec Donald Trump

"Quand le cabinet Donald Trump a répondu favorablement à nos différentes sollicitations, on a pris cet appel avec beaucoup de plaisir", a-t-il expliqué. "Il y aura dans les prochaines semaines des échanges avec un certain nombre de personnalités (...), tout le monde a bien compris que le duel qui est en train de se préparer en France est entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour", a ajouté Guillaume Peltier.

Dans un communiqué, l'équipe du candidat parle d'"un long et chaleureux entretien téléphonique" où "ils ont notamment évoqué les sujets migratoires, sécuritaires et économiques de leurs deux pays". "Le sens de leur engagement est le même : Donald Trump souhaite que les États-Unis restent les États-Unis. Éric Zemmour souhaite que la France reste la France", conclut ce communiqué.

"Au-delà de nos divergences, nous avons une chose en commun", a expliqué Eric Zemmour mardi matin. "Trump veut que les États-Unis restent les États-Unis. Moi, je veux que la France reste la France [...] Il m’a dit de rester moi-même, que les médias allaient me qualifier de brutal, mais que je devais rester sincère."