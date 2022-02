Présidentielle 2022 : Éric Zemmour, 14 premiers parrainages pour (re)lancer sa campagne

La course aux parrainages est officiellement lancée. Depuis le 1er février, le Conseil constitutionnel publie, deux fois par semaine, le nombre de signatures enregistrées par les candidats (ou non) à l'élection présidentielle. À ce jour, le chef de l'État Emmanuel Macron, pas officiellement prétendant à un nouveau mandat, fait la course en tête, avec 105 premiers parrainages (sur 500 nécessaires). Il devance la candidate socialiste, Anne Hidalgo (48), et celle des Républicains, Valérie Pécresse (34).