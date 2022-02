VIDÉO - "Son arrogance, c'est ce qui faisait son charme" : Éric Zemmour raconté par son frère Jean-Luc

Le candidat de Reconquête! a participé à "Mission Convaincre", le 2 février sur LCI. Il doit tenter de donner envie aux six abstentionnistes qui participent à l'émission présentée par Ruth Elkrief et David Pujadas de se rendre aux urnes le 10 et 24 avril prochain. Avant d'échanger avec le panel, Eric Zemmour a écouté son frère cadet, Jean-Luc, évoquer l'enfant qu'a été l'ex-polémiste du Figaro.

"Enfant, il était toujours un peu secret, très à cheval sur l'école, il travaillait beaucoup, il était dans l'excellence. Avec moi, qui étais plutôt dans la musique et le classique, il y avait toujours un décalage, se souvient Jean-Luc Zemmour. Il disait les choses, parfois, ça fâchait, mais il n'est pas rancunier, donc les choses se remettaient rapidement".