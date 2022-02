Présidentielle : Eric Zemmour est-il le candidat des abstentionnistes ?

Si la gauche est la plus préoccupée par l'abstentionnisme et celle qui essaye le plus de mobiliser ses électeurs, Eric Zemmour parle peu de cette problématique depuis qu'il est candidat. En septembre dernier lors d'un débat face à Jean-Luc Mélenchon sur BFMTV, il estimait toutefois que cette dernière était la conséquence "des politiques de droite et de gauche qui se sont ressemblées. Le point d’orgue de cette ressemblance, c'est Emmanuel Macron", "quintessence des politiques uniformisées, décidées par l’Europe, contrôlées par le juge et qui ne concernent plus les Français. Les Français votent, ils ont le droit de voter, ils votent pour n’importe quoi, de toute façon la politique sera la même après. Je pense que c’est pour cela que les Français ne votent plus", avait déclaré l'ancien journaliste.

Dans une vidéo postée sur son compte Twitter datant de novembre 2021, il rejetait également la faute sur le refus de la classe politique de prendre en "compte l'enjeu civilisationnel de la France", et le non-respect du "non" au référendum de 2005 pour une Constitution européenne.

Dans le sondage Ifop-Fiducial pour LCI daté de ce 1er février, Eric Zemmour est crédité de 14% d'intentions de vote au premier tour, en quatrième position derrière Emmanuel Macron (24%), Marine Le Pen (17,5%) et Valérie Pécresse (16%). Si 66% des électeurs seulement se disent sûrs d'aller voter le 10 avril prochain, ce taux monte à 75% pour les sympathisants de la droite radicale à laquelle appartient l'ex-polémiste. Loin des 86% des militants LaREM et 85% des partisans du Rassemblement national, mais bien mieux que les 58% du PS et 52% d'EELV.