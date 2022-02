Eric Zemmour et Nicolas Bay en déplacement en Normandie samedi

La Normandie n'a pas été choisie au hasard pour ce déplacement conjoint. Tout d'abord, il s'agit de la terre d'élection de l'eurodéputé Nicolas Bay, également conseiller régional de Normandie. Puis le meeting en plein air près du célèbre village normand devrait être l'occasion, pour Eric Zemmour, d'aborder l'histoire de France, son patrimoine et ses "racines chrétiennes". L'îlot et son abbaye sont l'un des symboles de la résistance française pendant la Guerre de Cent ans - il est resté inviolé malgré le siège des Anglais. Des sujets auxquels est sensible Nicolas Bay, catholique pratiquant. Au sein du RN, après la prise de recul de Marion Maréchal, il incarnait la frange du parti la plus radicale sur ces questions.