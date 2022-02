Présidentielle 2022 : Eric Zemmour peut-il compter sur le vote des jeunes ?

"Pourquoi ne perce-t-il pas chez les jeunes ? Car il matche peu avec leurs aspirations, à savoir le climat, la prise de conscience du dérèglement climatique et la lutte contre les discriminations", analyse Frédéric Dabi. Si Eric Zemmour trouve davantage d'écho chez les 25-30 ans que les 18-24 ans, c'est parce qu'il s'agit d'"une catégorie qui a du mal à s’intégrer et peut exprimer un vote de contestation", selon le sondeur. "Il séduit une catégorie de jeunes bien spécifique : plus populaire, dans une logique d’insertion, et plus en souffrance."

C'est là l'originalité du socle électoral du candidat. Si contrairement à sa principale adversaire à l'extrême droite, Marine Le Pen, Eric Zemmour convainc autant les cadres et professions intellectuelles supérieures, et autres professions intermédiaires et ouvriers, ce constat ne se vérifie pas chez les jeunes. Dans l'enquête publiée ce mois-ci sur les intentions de vote des jeunes, les cadres et professions intellectuelles supérieures sont peu représentées parmi les 18-30 ans prêts à voter pour l'ancien journaliste (4% contre 10% chez les professions intermédiaires et 13% chez les catégories populaires).