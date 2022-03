Présidentielle : avec la "remigration", "Eric Zemmour cherche à se démarquer parce qu'il baisse dans les sondages"

Pourquoi annoncer une politique de "remigration" à moins de trois semaines du premier tour, soit une période où l'objectif est plutôt de rassembler ?

Jean-Yves Camus : Avant d’être candidat, notamment sur CNEWS, Éric Zemmour avait parlé de la "remigration" en expliquant que ce n’était pas une idée raciste, mais que cela correspondait à la situation de "grand remplacement" qu'il y aurait en France. On lui avait ensuite demandé, en tant que candidat, s'il allait mettre en place la "remigration", il avait dit non. Pourquoi est-ce qu’aujourd’hui il dit le contraire ? Parce qu’il est passé dans certains sondages sous la barre des 10% et qu’il faut, c’est du moins son analyse, qu’il marque sa différence avec le reste de ses adversaires. Le moyen qui lui semble le plus approprié, c’est de devenir encore plus radical.