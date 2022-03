Présidentielle 2022 : Éric Zemmour revendique 100.000 personnes à son meeting du Trocadéro

Il voulait en faire une démonstration de force. Le rassemblement qui lance la dernière ligne droite de la campagne présidentielle. Éric Zemmour tenait ce dimanche après-midi un meeting sur l'esplanade du Trocadéro, à Paris, face à la Tour Eiffel, là où Nicolas Sarkozy et François Fillon avaient déjà rassemblé leurs sympathisants, respectivement en 2012 et 2017. Si les soutiens du candidat Reconquête! ont évoqué "plusieurs dizaines de milliers" de personnes présentes, l'ancien polémiste a été plus précis dans son chiffrage.