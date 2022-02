Eric Zemmour sur LCI : nous avons vérifié ses propos lors de "Mission Convaincre"

Au cours de l’émission, Éric Zemmour a donc été interrogé sur son programme économique. De nouveau, le candidat de Reconquête a insisté sur le surplus de dépenses sociales en France qui seraient accordées aux personnes de nationalité étrangère : "Je pense que les Français s’appauvrissent. Pourquoi ? Nous ne travaillons pas assez et nous donnons trop de prestations aux étrangers. Notre système social explose : 800 milliards d’euros en un an. Nous sommes les recordmen du monde." L’ancien polémiste vise ici l’année 2020, au cours de laquelle les dépenses sociales, qui couvrent selon l’OCDE les prestations en espèces, les biens et services fournis directement et les allègements fiscaux à visées sociales, ont augmenté de 7,8% par rapport à 2019, atteignant les 872 milliards d’euros.

Le candidat est dans le vrai en affirmant cela et en s’appuyant sur le dernier rapport de la Drees, la cellule statistique du ministère de la Santé, sur le sujet. Cependant, il prend en compte dans son raisonnement une année exceptionnelle du point de vue des dépenses publiques puisqu’elle correspond à la naissance de la pandémie et à une intervention massive de l’État. Ainsi, pas moins de 46 milliards de ces dépenses sont "directement liées à la pandémie", selon la Drees, dont 35 milliards d’euros "correspondent à des prestations supplémentaires", comme le chômage partiel (27 milliards).

Si Eric Zemmour met en avant l’exploit français, la Drees souligne qu’"en 2020, tous les pays européens ont augmenté leurs dépenses de protection sociale". Et qu'au cours de cette année, "les réponses apportées à la crise sanitaire par l’Union européenne ont reposé sur un accroissement des dépenses de protection sociale, via une série de mesures d’urgence destinées à préserver la sécurité sanitaire, économique et sociale, mais aussi via les politiques publiques déjà en place qui ont contribué à absorber le choc social dû à la crise".