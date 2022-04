Élections législatives : Éric Zemmour tend la main à Marine Le Pen, le RN refuse les "alliances de partis"

"Nous proposons officiellement et solennellement un rendez-vous avec les responsables du RN mandatés par Marine Le Pen et Jordan Bardella afin d'aboutir le plus rapidement possible à un accord d'intérêt général et de bien commun pour notre patrie", écrivent-ils dans ce document relayé par la nièce de Marine Le Pen. "Sans coalition, c'est Emmanuel Macron qui aura les pleins pouvoirs et Jean-Luc Mélenchon qui disposera du premier groupe d'opposition", anticipent-ils, espérant plutôt "priver" le président réélu d'une majorité et "faire du camp national la première force à l'Assemblée."