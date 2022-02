Présidentielle 2022 : être bon orateur, une qualité indispensable pour un candidat ?

Est-il vraiment si important d'être un bon orateur au cours d'une campagne présidentielle ?

Oui, encore plus dans le contexte actuel où le nombre de meetings est réduit. Un meeting est une occasion donnée d’avoir une parole forte, d’incarner une parole, d'assoir une posture. Lors d'un moment de communion dans un cadré privilégié devant des militants acquis à votre cause, si les commentaires sur votre prestation sont mauvais, c’est très embêtant. Le meeting doit faire dire que le ou la candidat(e) correspond à la fonction ; c'est le moment où l’orateur se met en situation par rapport à la fonction présidentielle. C’est un équilibre difficile à tenir : il faut paraître énergique mais pas agité, être en osmose avec ses militants mais ne pas apparaître comme un gourou hystérique, faire des propositions saillantes mais pas caricaturales. C’est devenu un exercice d’autant plus difficile qu’il est retransmis en direct et que les attentes des militants ne sont pas les mêmes que celles des téléspectateurs et des lecteurs.

Quand Valérie Pécresse se justifie en disant qu'elle sera une "faiseuse", est-ce audible ?

Elle est dans le service après-vente classique quand on a raté un tel exercice. Elle en appelle à la réflexion des électeurs, c’est bien, mais on sait que les campagnes se jouent sur l’émotion. Tous les présidents n'ont pas été de bons orateurs, mais le temps d’une campagne, il s’est toujours passé quelque chose. Charles De Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac étaient de bons orateurs, ensuite ils ont été moins puissants mais ils ont tous, en meeting, réussit une performance. Il y a eu des moments forts où Nicolas Sarkozy et François Hollande ont été transcendés par leurs convictions. Emmanuel Macron ne reste pas dans les mémoires pour ses qualités d’orateurs mais il ne rate pas ses meetings ; tout comme Éric Zemmour dans la campagne actuelle.