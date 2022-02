"358.000 familles les plus riches" avaient-elles un patrimoine de 1028 milliards d’euros en 2017 ?

Le 24 janvier dernier, Fabien Roussel a publié sur son site de campagne un rapport sur le plafonnement de l’ISF, l’impôt de solidarité sur la fortune supprimé en 2018 par le nouveau gouvernement d’Emmanuel Macron et remplacé par un impôt sur la fortune immobilière. Ce rapport, dont l'existence a été annoncée la veille sur LCI, indique alors qu’"en 2017, 358 198 redevables de l'ISF ont déclaré un patrimoine net taxable de 1 028 782 M€ et ont acquitté un ISF cumulé de 4 226 M€, hors recettes consécutives à des opérations de contrôle fiscal et hors recettes perçues à la suite de l'action du service de traitement des déclarations rectificatives".

Sur le site, on en apprend plus sur l’origine de ce rapport, qui n'est en réalité pas de lui, mais qui "a été fourni aux député·e·s de l'Assemblée Nationale, membres de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire et réalisé par le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance de la République française". Fabien Roussel étant lui-même élu, il n’est pas surprenant qu’il ait eu ce document à disposition.