Agriculture : la France importe-t-elle "50% de la viande" consommée ?

Pour en savoir plus, nous nous sommes tournés vers les chiffres de l'Agreste, le service chargé de la statistique du Ministère de l'Agriculture. Consolidés dans un très récent rapport de France AgriMer, ils montrent une réalité totalement différente. Dans cette publication, mise en ligne en juin dernier, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer écrit qu'au total, 28% de la viande consommée en France en 2020 venait de l'étranger. Cette part descend à 19% pour la viande bovine ou à 16% pour celle de dinde. Mais monte à 53 % quand il s'agit de mouton ou d'agneau, ou 43% pour le poulet. On est donc loin du chiffre avancé par le candidat du PCF.