VIDÉO - Fabien Roussel : "J'ai osé parler de sujets que les autres candidats n'abordent pas"

"Je pense à la question du nucléaire, je suis le seul" à y être favorable, a-t-il avancé, expliquant qu'il souhaitait "investir et dans le nucléaire et le renouvelable". "J'étais le seul à parler de la viande, de l'alimentation. Car oui, le monde ouvrier, du travail, ceux qui font la queue à l'aide alimentaire ont le droit de manger du local." "On a tous le droit au bon, au bon", a ajouté le député du Nord, qui pense malgré tout qu'il faut manger "moins de viande, mais de la française".

"J'ai été le seul à aborder la question de la sécurité (...) Quand je l'ai fait, je me suis fait taper sur les doigts", a également listé celui qui s'était vu reprocher sa participation à une manifestation avec les syndicats policiers devant l'Assemblée nationale en mai dernier. "Ma gauche populaire défend le droit à la tranquillité publique pour tous, dans les quartiers comme dans les campagnes", a-t-il déclaré.