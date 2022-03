Fabien Roussel visé par une enquête pour des soupçons d'emploi fictif

Il s'en est défendu à plusieurs reprises. Mais ce vendredi, le Parquet national financier (PNF) a indiqué avoir ouvert une enquête contre Fabien Roussel, confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) pour des soupçons d'emploi fictif après que Médiapart l'a accusé d'avoir été payé entre 2009 et 2014 comme assistant parlementaire sans avoir réellement travaillé.