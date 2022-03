Présidentielle 2022 : la crainte d'une abstention record

Mais ce contexte particulier, entre série de crises et grand favori qui survole les sondages, ne suffit pas à expliquer le risque d'une abstention record. "C'est tout un alliage : il y a l'aspect conjoncturel, mais aussi structurel, car les Français votent de moins en moins", soulève Frédéric Dabi. Le spécialiste situe à l'élection de 2007 la bascule de la France dans un "cycle de l'abstention". Lors de ce vote, remporté par Nicolas Sarkozy, la participation avoisinait les 84% pour les deux tours, grâce à des électeurs très séduits par les offres électorales des candidats. Mais depuis, "à chaque élection, on a moins voté qu'à la précédente".

Car cet enthousiasme s'est bien émoussé : "Il y a eu un désenchantement et une crise de l'efficacité politique, car les Français ont le sentiment depuis que les chefs de l'État élus n'ont pas tenu leurs promesses", explique-t-il. "Ils ont l'impression que voter ne sert plus à rien, les politiques échouent à changer leur vie quotidienne." À cela s'ajoute "l'image d'une politique tournée vers elle-même et pas vers les problèmes des Français", complète Bruno Cautrès. Même l'arrivée d'un outsider dans la course à l'Élysée comme Eric Zemmour n'est pas suffisante pour ramener vers les unes les moins mobilisés.

Quant au profil des abstentionnistes, il recoupe en général les plus jeunes (hormis parfois ceux qui votent pour la première fois), qui s'intéressent à la politique mais ne s'expriment pas forcément par le vote, ainsi que les catégories sociales les plus populaires et les moins instruites. "Mais si l'abstention dépasse les 30%, ce seront peut-être toutes les catégories sociales qui seront touchées", signale Frédéric Dabi.