Présidentielle 2022 : Florian Philippot annonce son ralliement à Nicolas Dupont-Aignan

Ce rapprochement n'est "pas seulement un soutien pour quelques semaines, c'est une vraie alliance des patriotes, des souverainistes", s'est félicité Nicolas Dupont-Aignan, qui navigue entre 1 et 2% des intentions de vote du premier tour de la présidentielle. En 2017, "NDA" avait soutenu Marine Le Pen dans l'entre-deux-tours. Il ne s'est pas prononcé lundi sur son vote de second tour en cas de nouveau face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen (RN), tandis que Florian Philippot a indiqué qu'il "soutiendrait tout ce qui est face à Macron".