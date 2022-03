Présidentielle 2022 : faut-il s'inquiéter des accusations de certains candidats ?

Le candidat de Debout la France critique en effet la règle des 500 parrainages ou la répartition du temps de parole entre les concurrents pendant la campagne. "Ce sont des lois qui peuvent être discutées, mais ce qui est problématique, c'est de ne pas les questionner plus tôt et de les présenter comme truquées juste avant le vote", explique Antoine Bristielle, directeur de l’Observatoire de l’opinion de la Fondation Jean-Jaurès et auteur du livre Voyage en terres complotistes (Fayard, 2022).

Cette rhétorique semble se situer dans la lignée de celle de l'ancien président américain Donald Trump, qui affirme toujours que l'élection de Joe Biden en 2020 lui a été "volée". Ces vocables se rapprochent aussi de ceux du candidat d'extrême droite Eric Zemmour, qui accuse régulièrement les médias de desservir sa campagne, par exemple en "enterrant la vérité" lors de la couverture de son dernier meeting dimanche.

"Certains peuvent essayer de surfer sur cette vague-là, d'autant qu'en France la défiance envers les institutions et les médias existe bel et bien aussi", indique le chercheur : selon une étude de sa fondation réalisée l'an passé, 30% des sondés pensaient que les élections n'étaient pas suffisamment transparentes. Par ailleurs, 91% des Français estiment que les sondages sont truqués, d'après une enquête de la plateforme de sondage participative Pollers, publiée ce mercredi. Dernièrement, un sondage de l'Ifop révélait aussi que plus d'un Français sur trois déclarait croire aux théories du complot.

Mais cette stratégie est encore loin d'être payante, puisque les candidats qui la déploient disposent d'un électorat plus faible que celui de Donald Trump : ceux qui pensent vraiment que l'élection est truquée préfèrent s'abstenir, relève le spécialiste.