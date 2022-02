François Bayrou lance une banque de parrainages pour les candidats en difficulté

François Bayrou a estimé que les candidats au-dessus de 10% dans les sondages pourraient bénéficier de cette réserve de voix. Dans le sondage quotidien réalisé par l'Ifop-Fiducial pour LCI jusqu'au premier tour de la présidentielle et daté du 9 février, Jean-Luc Mélenchon est à 10,5% d'intentions de vote, Eric Zemmour 14,5% et Marine Le Pen 17,5%. Auprès du Conseil constitutionnel, ils ont d'ores et déjà validés, respectivement, 224, 149 et 139 parrainages. Ils ont jusqu'au 4 mars pour les rassembler.