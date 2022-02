François Bayrou prêt à parrainer Marine Le Pen, Eric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon ?

Ce 9 février, des élus du Rassemblement national de Nouvelle Aquitaine ont même écrit à celui qui est également maire de Pau pour lui demander d'accorder son parrainage à leur candidate. "A l'heure où nous écrivons ces lignes, il manque près de 70 parrainages à Marine Le Pen pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle", écrivent-ils, cette dernière ayant indiqué ce même jour sur Europe 1 qu'elle en avait recueilli environ 400. "En notre qualité d'élus, nous vous appelons à honorer votre prise de position publique en faveur de la démocratie", "c'est en donnant l'exemple que vous contribuerez à la juste expression démocratique des citoyens", poursuivent François Verrière et Frédérique Joint.

Le 20 janvier dernier, François Bayrou s'était prononcé en faveur de la constitution d'une "réserve de signatures disponibles", sans adhésion partisane mais souci de démocratie pour aider les "candidats légitimes" à se présenter. Selon lui, "les représentants des grands courants qui ont participé sous la 5e République à l'élection présidentielle", devraient être garantis de disposer de leurs parrainages, en visant les candidats soutenus par le PCF, le PS, les écologistes, le centre, la droite républicaine ou l'extrême droite. "Et puis il y a les candidats de surgissement, ceux qui se sont imposés par le débat politique et qui ont atteints la barre des 10% dans les sondages", et qui doivent également être considérés comme légitimes et donc pouvoir concourir "sinon quoi, ça provoquerait une crise et les électeurs auraient le sentiment qu'on leur vole l'élection", avait-il expliqué à l'AFP.