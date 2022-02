François Hollande, Guillaume Meurice, Clara Egger... Ils ont reçu quelques parrainages

Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo et Nathalie Arthaud ont déjà les leurs. Ils sont les quatre premiers candidats à avoir validé les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. D'autres comme Fabien Roussel, Jean Lassalle et Yannick Jadot sont sur le point de les obtenir, quand d'autres, comme Christiane Taubira et Marine Le Pen, sont plus en difficulté. Mais sur la liste des parrainages validés publiée tous les mardis et jeudis par le Conseil constitutionnel, apparaissent des noms plus ou moins connus, recueillant une ou deux signatures.