Présidentielle : Attal "sceptique" sur l'utilité d'un débat pour Macron avant le premier tour

À moins de trois mois du scrutin, les oppositions poussent Emmanuel Macron à annoncer sa candidature pour que la campagne présidentielle démarre vraiment. Le porte-parole du gouvernement estime que "l'absence de débat est le fait des candidats déclarés" qui "installent une campagne de morts-vivants". "À les écouter, tout était mieux hier et tout sera pire demain. Où est la foi dans les Français ? Notre pays regorge de créativité, d'audace. Emmanuel Macron a fait entrer notre pays dans le temps des conquêtes. Quand la situation sanitaire et internationale le permettra, il proposera, je l'espère, d'aller plus loin encore pour l'avenir", ajoute-t-il, sans s'avancer sur le timing lors duquel le chef de l'État pourrait descendre dans l'arène.