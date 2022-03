Présidentielle 2022 : les macronistes craignent un face-à-face plus compliqué que prévu avec Marine Le Pen

En s'inquiétant de la concurrence du RN, il s'inscrit en tout cas dans la droite ligne des recommandations d'Edouard Philippe, ancien Premier ministre et également soutien du président sortant, qui a appelé mercredi les macronistes à la prudence, leur demandant de ne pas "se retrancher derrière les sondages" dont "la valeur prédictive est nulle". "Rien n'est joué dans cette campagne", a-t-il mis en garde. Une petite musique déjà lancée lundi par Christophe Castaner, qui assurait sur BFMTV que "cette élection n’est pas jouée", et que le prétendre serait une "faute politique et éthique".

D'autant que l'écart avec la candidate RN se réduit aussi pour le premier tour. Le chef de l'État, qui envoie ses ministres et soutiens au front et reste plutôt discret dans sa propre campagne, commencée sur le tard à cause de la guerre en Ukraine, a vu sa côte dans les sondages s'éroder légèrement ces derniers jours. Après un pic à 35% peu après le déclenchement du conflit, les intentions de vote d'Emmanuel Macron atteignaient désormais 28% jeudi.