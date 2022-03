Présidentielle : quels candidats proposent davantage d'autonomie pour les territoires d’outre-mer ?

A gauche, plusieurs embrassent également ce souhait. Dans son programme, Yannick Jadot (EELV) indique qu'il veut adapter "les structures institutionnelles aux réalités des outre-mer", notamment "en réunissant les articles 73 et 74 de la Constitution et permettant la définition de statuts spécifiques pour ceux des territoires ultramarins qui le souhaiteraient".

L'article 73 de la Constitution reconnaît aux départements et régions d'outre-mer le droit d'adapter les lois et règlements en vigueur à leurs caractéristiques particulières et de définir des règles normatives dans des matières relevant du domaine de la loi. L'article 74 consacre le principe de spécialité législative et d'autonomie des Communautés d'outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Saint-Barthélémy, Saint-Martin).

L'Insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui est pour appliquer l'article 74 de la Constitution en Corse, indique dans son programme qu'il est prêt à "réserver le statut de collectivité unique aux territoires insulaires et des outre-mer". Le statut de collectivité unique, appliqué en Corse, à Mayotte, en Martinique et en Guyane, permet de cumuler les compétences exercées par les conseils généraux et régionaux. En novembre dernier lorsqu'Emmanuel Macron avait évoqué l'autonomie de la Guadeloupe, le député LFI avait estimé que ce n'était pas le moment de discuter de la question du statut de l'île mais que l'Etat devait d'abord résoudre "l'urgence sociale et sanitaire".