Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron veut doubler le nombre de réservistes dans l'armée

Un projet placé sous le signe de la guerre en Ukraine. Candidat à sa succession, Emmanuel Macron a débuté la présentation de ses propositions pour l'élection présidentielle avec un chapitre dédié à la défense, jeudi 17 mars à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Afin de construire "une nation plus indépendante", et face aux nouveaux risques induits par "le retour de la guerre en Europe", le président sortant a défendu de nouveaux investissements en faveur des armées. Celui qui assure avoir, "dès 2017, rompu avec le désinvestissement dans nos armées", portant le budget de la défense de 32,3 à 40,9 milliards d'euros, souhaite maintenir cet objectif s'il est réélu en avril. L'objectif des 50 milliards d'euros sera atteint en 2025, conformément à la loi de programmation militaire, a-t-il expliqué, et "devra être complété au niveau européen", avec un réinvestissement dans le fonds de défense des États-membres.

Mais au-delà, le candidat "demandera au chef d'état-major des Armées de réévaluer les besoins au regard de cette guerre" menée par la Russie en Ukraine. Il faudra "intensifier nos investissements face à une guerre de haute intensité", explique-t-il, alors que certains candidats assurent que la France n'aurait pas les moyens de mener une guerre similaire sur son sol.