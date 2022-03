Ukraine : "L'Europe risque de sortir de l'Histoire", prévient Nicolas Dupont-Aignan sur TF1

Que ferait Nicolas Dupont-Aignan s'il était élu président de la République pour agir face à la guerre en Ukraine ? Invité du 20H de TF1, ce mardi 15 mars, le candidat Debout la France à l'élection présidentielle réclame une "vraie conférence de sécurité en Europe" pour "définir clairement le respect des accords de Minsk, violés par les Russes et pas respectés non plus par les Ukrainiens".