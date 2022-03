Homophobie : six associations déposent une plainte contre Éric Zemmour

Les associations portant plainte sont les suivantes : Inter-LGBT, Stop Homophobie, SOS Homophobie, Mousse, Adheos et Quazar. Elles accusent l’ancien polémiste d'avoir "falsifié l'histoire pour justifier ses positions homophobes", et soulignent que "c'est la première fois que des poursuites sont engagées contre les propos niant la réalité de la déportation des homosexuels pendant la Seconde Guerre mondiale". "Je n’ai pas connaissance de la plainte, je réagirai quand j’en connaîtrai le contenu", a répondu à l'AFP Me Olivier Pardo, avocat d'Eric Zemmour.