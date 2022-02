Immigration : ces murs dont s'inspire Eric Zemmour

Le cas le plus emblématique est celui du président Américain Donald Trump, qui, en 2016, avait fait de la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique l'un des fers de lance de sa campagne. "Quand le Mexique nous envoie ses gens, ils n'envoient pas les meilleurs éléments. Ils envoient ceux qui posent problèmes. Ils apportent avec eux la drogue. Ils apportent le crime. Ce sont des violeurs", affirmait-il lors de son discours de candidature à l'élection présidentielle de 2016. "Je vais construire un grand mur sur notre frontière sud et le Mexique paiera pour le construire. Prenez-en bien note", avait-il lancé.

Mais alors que Donald Trump avait déjà hérité de ses prédécesseurs d'un mur de 1052 kilomètres, celui-ci n'a finalement été agrandi que de 83 kilomètres. En cause, notamment : les permis de construire, très difficiles à obtenir dans l'État du Texas, qui compte près des deux tiers de la frontière. Plus d'une centaine d'éleveurs, un diocèse catholique et plusieurs institutions religieuses ont fait barrage au projet, refusant de céder leurs terres. Le financement du projet a également été un gros point de blocage, le Mexique ayant toujours refusé de payer. Les 15 milliards d'euros qu'ont nécessités les travaux de construction sont donc tout droit sortis de la poche du contribuable américain. Pour un résultat à l'heure actuelle contesté.

Si, selon les statistiques fournies par la CBP, le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le nombre d'arrestations de migrants à la frontière a effectivement diminué, le centre de recherche Américain Pew Research Center attribue cette baisse à l'épidémie de Covid-19. Depuis quelques mois, les chiffres des arrestations augmentent à nouveau. Plus de 67.000 arrestations ont eu lieu en octobre et en novembre 2020, soit plus qu'en octobre et novembre 2016, juste avant que Donald Trump ne prenne le pouvoir et ne lance son projet de mur.