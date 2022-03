Présidentielle 2022 : Éric Zemmour veut créer un ministère de la "remigration"

Éric Zemmour passe à la vitesse supérieure dans son projet de lutte contre l'immigration. Le candidat de Reconquête!, défenseur de "l'immigration zéro", a déclaré ce lundi vouloir créer un "ministère de la remigration, et de l'expulsion des étrangers dont on ne veut plus" s'il accède à l'Élysée. Ce ministère servirait ainsi à expulser les "clandestins", "délinquants", "criminels" et "fichés S", a-t-il précisé.

"Le ministère aura des moyens, il aura des charters, nous ferons des vols collectifs", a développé l'ancien polémiste sur M6. S'il est élu à la tête du pays en avril prochain, Éric Zemmour, en quatrième position dans les intentions de vote depuis le début de la guerre en Ukraine, indique qu'il ira au "Maghreb pour voir avec les dirigeants de l'Algérie, du Maroc, et de Tunisie comment nous pouvons organiser cela".