"Indigne", "ringard", "extravagant" : le programme d'Emmanuel Macron étrillé par ses opposants

Il aura fallu plus de quatre heures à Emmanuel Macron pour dévoiler les mesures phares de son programme en vue d'un second quinquennat et répondre dans la foulée aux questions des journalistes. Du petit lait pour ses adversaires dans la course à la présidentielle. "Indigne", "ringard", "extravagant"... Tant sur le fond que sur la forme, les candidats de gauche et de droite s'en sont donnés à cœur joie pour critiquer les idées présentées par le président-candidat.

Marine Le Pen a ouvert le bal, en tentant un bilan des engagements pris en 2017 par ce dernier. "Il avait déjà promis de revivifier la démocratie, il n'a tenu aucune de ses promesses dans ce domaine", dénonce sa concurrente du Rassemblement national (RN).