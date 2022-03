Emmanuel Macron tacle Eric Zemmour après les cris "Macron assassin" lors de son meeting

Le slogan a été scandé sur l'esplanade du Trocadéro une dizaine de fois, sans faire réagir Eric Zemmour. "Il ne l’a pas entendu" et "il condamne ce qu’a dit la foule à ce moment-là", a plaidé son entourage, comme le rapporte l'AFP. Mais cette justification n'a pas convaincu le chef de l'État.

"Il y a deux hypothèses : la première c'est l'indignité, c'est celle qui me semble la plus crédible, mais ce n'est pas une surprise", a déclaré le président candidat à son arrivée à Dijon pour une visite dans le cadre de la campagne pour la présidentielle. "La deuxième, c'est la méconnaissance d'une réforme très importante du quinquennat, c'est le 100% santé. Maintenant, les prothèses auditives, les lunettes et les prothèses dentaires sont remboursées par la Sécurité sociale", a-t-il ironisé.