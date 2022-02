Xavier Bertrand : "Je souhaite tout faire pour que Valérie Pécresse soit présidente"

L'ex-secrétaire général de l'UMP se dit donc persuadé que Valérie Pécresse a toutes les chances de gagner face à Emmanuel Macron au second tour de l'élection. "Le quinquennat qui vient devra être un quinquennat pour les classes moyennes. Et Valérie est la seule qui a entendu ce message", assure-t-il. "Macron n'est pas le président de tous les Français, c'est le président des gens qui vont très bien. Il est resté sur son score du 1er tour. Quand on est élu face aux extrêmes, on a une responsabilité particulière", lance-t-il. "Il a dressé beaucoup de Français les uns contre les autres."