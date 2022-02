Présidentielle : Jean Castex espère une campagne "la plus digne possible"

Lors d'un pot de fin de session à Matignon ce mercredi, Jean Castex a plaidé pour que la campagne présidentielle donne lieu à "un débat démocratique le plus digne possible". "Je souhaite un débat démocratique le plus digne possible, la France en a bien besoin", a-t-il lancé aux quelque 400 parlementaires de tous bords conviés rue de Varenne, au-delà de la majorité comme il est d'usage.

Devant eux, il s'est surtout félicité du "cadre respectueux" dans lequel les parlementaires ont travaillé, selon un participant à cette réception festive. "Particulièrement dans des temps de crises, il n’est en effet pas inutile que les responsables politiques sachent se parler, dans un respect mutuel, quelles que soient les appartenances politiques", a insisté le chef du gouvernement, qui était notamment entouré des présidents de l'Assemblée, Richard Ferrand (LREM), et du Sénat, Gérard Larcher (LR).